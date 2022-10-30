Наставник Монтеварки Роберто Малотти не в шутку разозлился на своего коллегу Доменико Тоскано. Малотти пришел на пресс-конференцию тренера Чезены и бросил в него куском фокаччи. Видимо, выпечка оказалась несвежей, ведь смогла оставить заметную царапину на лице Тоскано.

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Также Малотти угрожал коллеге: "Я побью тебя, рано или поздно". Специалист объяснил свое поведение тем, что наставник Чезены якобы во время игры слишком много разговаривал с футболистами Монтеварки.

Похоже, для итальянских тренеров это действительно большая проблема. Совсем недавно Роберто Де Дзерби по этой же причине едва не устроил драку с главным тренером Брентфорда Томасом Франком.