В чемпионате Боливии арбитр умер прямо на поле – видео трагического события

В элитном дивизионе чемпионата Боливии игроков двух команд ошеломило трагическое событие.

На 47-й минуте поединка высшей лиги чемпионата Боливии между Олвэйс Реди и Ориенте Петролеро главный арбитр матча неожиданно упал на газон.

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К рефери сразу подбежали игроки и медицинский персонал, который предоставил арбитру первую медицинскую помощь. Мужчина без пульса был доставлен в больницу, где его не смогли спасти.

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Заметим, что игра продолжилась, а Олвэйс Реди в итоге разгромил соперника со счетом 5:0.