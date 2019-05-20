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В чемпионате Боливии арбитр умер прямо на поле – видео трагического события

20 мая 13:42 226 Читати українською
В чемпионате Боливии арбитр умер прямо на поле – видео трагического события
Виктор Хьюго Уртадо / Соцсети

В элитном дивизионе чемпионата Боливии игроков двух команд ошеломило трагическое событие.

На 47-й минуте поединка высшей лиги чемпионата Боливии между Олвэйс Реди и Ориенте Петролеро главный арбитр матча неожиданно упал на газон.

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К рефери сразу подбежали игроки и медицинский персонал, который предоставил арбитру первую медицинскую помощь. Мужчина без пульса был доставлен в больницу, где его не смогли спасти.

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Заметим, что игра продолжилась, а Олвэйс Реди в итоге разгромил соперника со счетом 5:0.

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