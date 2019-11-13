В Челси перестал наслаждаться футболом, – Мората вспомнил период выступлений за лондонскую команду

Экс-форвард лондонского Челси Альваро Мората рассказал о своей карьере на Стэмфорд Бридж.

"Там я перестал наслаждаться футболом. Теперь я счастлив, но были времена, когда я даже не верил в себя. В АПЛ в некоторых играх чувствовал, что иногда мои товарищи по команде не замечают меня, знал, что они думают, что я ничего не сделаю с мячом. Мне не хотелось ничего делать, выходить из дома, разговаривать с людьми, ничего.

Мората стал полноценным игроком Атлетико

Единственное, что для меня было важно, это попасть на чемпионат мира (2018 года – прим.), играть и быть счастливым, но в результате все вышло наоборот. Сказал своей жене, что нам нужно уехать как можно дальше уже в январе, потому что я не мог справиться с этим давлением. Появился вариант с Атлетико, также у меня было шесть или семь больших предложений. Челси хотел, чтобы я остался, но я решил поступить так, как хотел на протяжении нескольких лет", – цитирует Морату Goal.

Напомним, испанец перебрался в Лондон летом 2017 года из мадридского Реала. За полтора сезона на Стэмфорд Бридж он сыграл 72 матча и забил 24 гола и не смог закрепиться в команде ни при Антонио Конте, ни при Маурицио Сарри. В конце концов, Мората был выкуплен Атлетико за 56 млн евро.

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