"У меня были вопросы с коленом: лечился, прилагал усилия. Хочу искренне поблагодарить медицинский штаб, который во всем мне помогал, прислушался к моим ощущениям. Никто меня не гнал и не торопил. Сделали все возможное, чтобы я вышел на поле. Хорошие эмоции: в конце концов пропустить большую часть, диагноз не очень... Однако, я сыграл. В будущее заглядывать не могу, но сейчас нормально себя чувствую и спокойно готовлюсь дальше.

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Есть ли ощущение, что как-то рискую? Нет, я уже все испробовал, сделал тесты – все нормально. Если бы я не был полностью готов, то сегодня не вышел бы. Я советовался, общался: есть люди, у которых были такие травмы, и они долго с ними играли. Все зависит от того, будет боль или нет. Сейчас ее нет, слава Богу. Поэтому дальше буду пытаться набирать форму", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера со ссылкой на Футбол 1.

Напомним, Тарас получил повреждение колена в конце февраля, из-за чего пропустил мартовские матчи сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022. В поединке с Ворсклой 31-летний хавбек впервые появился после травмы и сыграл целую игру.

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