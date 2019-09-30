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В Бразилии сыграли один из самых результативных матчей в истории футбола – впечатляющий счет 56:0

10:57 87 Читати українською
В Бразилии сыграли один из самых результативных матчей в истории футбола – впечатляющий счет 56:0
Фламенго / Твиттер ФК Фламенго

Очередной рекорд результативности был побит в Бразилии.

В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдет в историю мирового футбола. Женская команда Фламенго, в чемпионате штата Рио, победила команду Греминьйо со счетом 56:0. Официальный Твиттер команды сообщает, что это самый крупный счет в истории лиги.

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Самым крупным официально зафиксированным счетом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами Адема и Л’Эмирн, завершившаяся со счетом 149:0 в пользу хозяев, однако в этом матче гости целенаправленно забивали в свои ворота с целью протеста против арбитра.

На втором месте до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, который состоялся 11 апреля 2001 года и завершился победой хозяев со счетом 31:0.

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