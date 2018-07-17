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В Бразилии похитили маму Тайсона: правоохранители оперативно нашли похитителей

08:42 125 Читати українською
В Бразилии похитили маму Тайсона: правоохранители оперативно нашли похитителей
Тайсон с мамой

Вчера в Бразилии возле собственного дома похитили маму полузащитника Шахтера Тайсона.

Похититель ждал женщину в машине, припаркованной у дверей дома. Он вышел из машины с букетом цветов и сообщил, что это был подарок матери игрока Розангеле Барчеллос Фреда. После этого злоумышленник бросил женщину в багажник автомобиля и исчез.

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Сотрудники правоохранительной службы обнаружили мать футболиста вечером того же дня в соседнем муниципалитете Морро Редондо. Полиция подтвердила, что подозреваемых арестовали, но имена четырех задержанных не назвали, сообщает correio24horas.com.br.

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