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В Бразилии ничего не знают о Динамо и Шахтере", – известный путешественник

15 мая 14:43 195 Читати українською
В Бразилии ничего не знают о Динамо и Шахтере", – известный путешественник
Дмитрий Комаров показывает бразильским детям, что такое Динамо

Путешественник и известный телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что бразильцы не знают украинских футбольных клубов.

"В Бразилии ничего не знали о Динамо. Узнали только тогда, когда я им рассказал. Да, они хорошо знают Андрея Шевченко. Но не больше.

"Мне больно смотреть, что Динамо не хватает звезд с неба, так дальше продолжаться не может", – известный телеведущий

О Шахтере также не знают. Сомневаюсь, что бразильцы смогут хотя бы произнести слово "Шахтер". Они, конечно, в курсе, что их футболисты играют где-то в Украине – "в какой-то украинской команде". И когда ты делаешь подсказку, лишь единицы вспоминают название донецкого клуба.

Подытожим: там знают Украину, знают Шевченко, а Шахтер практически не знают. Это, конечно, не касается профессионалов – футболистов, тренеров, селекционеров. Потому что эта когорта бразильцев прекрасно ориентируется на футбольной карте мира", – сказал Комаров.

Полная версия интервью Футбол 24: "У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським

Источник: Футбол 24
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