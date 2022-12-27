Бывший футболист Челика и Славии (Сараево) Боян Джамина скончался в возрасте 43 лет.

В понедельник, 26 декабря бывший футболист Боян Джамина умер в сараевской больнице. Об этом информирует Avaz.

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В конце ноября Боян пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок. Но тогда его мозг не пострадал.

Сообщается, что в понедельник 43-летний Джамина внезапно впал в кому, после чего скончался.

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