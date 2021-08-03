Алексей Люндовський, менеджер нападающего СК Днепр-1 и сборной Украины Артема Довбика, прокомментировал ход переговоров с Трабзонспором и рассказал о новом претенденте на игрока.

"Переговоры действительно находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию, преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов.

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В частности, в последние дни к нападающему днепрян проявляет интерес гранд бельгийского футбола – Андерлехт. Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью", – цитирует Люндовського Meta-ratings.

К слову, после Евро-2020 к Довбику появился большой интерес, а Трабзонспор якобы готов заплатить около 4 миллиона евро. В двух матчах УПЛ в этом сезоне форвард сборной Украины успел отличиться уже дважды.

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