"В борьбе за второе место делаю ставку на Зарю": экс-хавбек Шахтера не верит в Десну и Динамо

Бывший игрок Шахтера Геннадий Орбу дал свой прогноз относительно возобновления УПЛ и распределения сил в верхней шестерке.

"Со спортивной точки зрения, конечно, лучше было бы чемпионат доиграть, а по техническим моментам вопросов гораздо больше, чем ответов. Сейчас УАФ и УПЛ придется хорошо поломать голову над тем, как "разрулить" эту ситуацию, с учетом пожеланий УЕФА и условий медицинской составляющей.

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Сыграть 9 туров за 45 дней – это большая нагрузка. Для тренеров будет загадка, как подвести функциональное состояние футболистов к оставшимся матчам, ведь они ни разу не были в такой форс-мажорной ситуации. Фавориты в гонке за "серебро"? Думаю, что второе место разыграют Динамо, Заря и Десна. В этой борьбе делаю ставку на луганчан", – подытожил Орбу в комментарии Команда№1.

Напомним, перед остановкой УПЛ второе место занимала Заря, опережая Динамо по дополнительным показателям, а Десна отставала на три очка.

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