toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЛИГА НАЦИЙ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1

В Болгарии игрок не забил гол с нескольких сантиметров – претендент на худший промах в истории футбола

14:13 37 Читати українською
В Болгарии игрок не забил гол с нескольких сантиметров – претендент на худший промах в истории футбола
Локомотив – ЦСКА 1948 / Фото из открытых источников

Уникальный "талант" продемонстрировал в кубковом матче игрок болгарского Локомотива, промахнувшись там, где невозможно было не забить.

Курьезный эпизод случился в матче Кубка Болгарии между пловдивским Локомотивом и софийским ЦСКА 1948. В начале встречи хозяева подавали угловой. На навес откликнулся один из футболистов, однако его удар пришелся в штангу.

Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового – видео позора звезды Баварии

От нее снаряд отскочил в сторону, где уже находился еще один игрок Локомотива. Он отпасовал на одноклубника, который ждал у самой линии ворот. Ему оставалось лишь попасть в пустые ворота с нескольких сантиметров, однако он вместо этого ударил под мяч и тот, попав в перекладину, отлетел в поле, где его подхватили защитники ЦСКА 1948 и вынесли подальше.

К слову, этот курьез не повлиял на хозяев и они уверенно одолели соперника со счетом 2:0.

Наші за кордоном. Трофей Зінченка, вдалий вихід Маліновського, повернення Макаренка, стабільність Петряка

blog_ava
Интер составил трансферный шорт-лист из игроков АПЛ
00:35
362
Теги
Видеоновости Мир Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
24
мин
Заря
17:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук