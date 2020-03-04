В Болгарии игрок не забил гол с нескольких сантиметров – претендент на худший промах в истории футбола

Уникальный "талант" продемонстрировал в кубковом матче игрок болгарского Локомотива, промахнувшись там, где невозможно было не забить.

Курьезный эпизод случился в матче Кубка Болгарии между пловдивским Локомотивом и софийским ЦСКА 1948. В начале встречи хозяева подавали угловой. На навес откликнулся один из футболистов, однако его удар пришелся в штангу.

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От нее снаряд отскочил в сторону, где уже находился еще один игрок Локомотива. Он отпасовал на одноклубника, который ждал у самой линии ворот. Ему оставалось лишь попасть в пустые ворота с нескольких сантиметров, однако он вместо этого ударил под мяч и тот, попав в перекладину, отлетел в поле, где его подхватили защитники ЦСКА 1948 и вынесли подальше.

К слову, этот курьез не повлиял на хозяев и они уверенно одолели соперника со счетом 2:0.

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