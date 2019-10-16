В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в проявлениях расизма во время матча с Англией

Первые фигуранты расистского скандала в матче между Болгарией и Англией попали в руки правоохранителей.

В рамках расследования расистского скандала, возникшего во время матча 8-го тура отбора Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), болгарские правоохранители задержали четырех футбольных фанатов. Им инкриминируют оскорбление игроков сборной Англии на расовой почве, сообщает Daily Mail.

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Напомним, болгарские болельщики оскорбляли темнокожих футболистов гостей – изображали обезьяньи крики в адрес вингера гостей Рахима Стерлинга и защитника Тайрона Мингса, а также использовали расистские кричалки. Из-за этого арбитр дважды останавливал встречу в первом тайме и был готов вывести команды с поля, однако после консультации с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом продолжил игру.

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Диктор на стадионе призвал болельщиков прекратить оскорбления. После этого в перерыве матча стадион покинула группа фанатов в черной одежде. В результате, второй тайм прошел без инцидентов.

На следующий день, под давлением премьер-министра Болгарии, руководитель Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку, УЕФА открыл дело против Болгарского футбольного союза, а ФИФА объявила о планах ввести за расизм пожизненный запрет посещение всех стадионов мира.

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