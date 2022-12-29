После увольнения главного тренера Брюгге Карла Хуфкенса на президента клуба Барта Верхака обрушилась критика. Бельгийская общественность утверждала, что в совмещении Верхаком должностей в клубе и Бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) есть конфликт интересов.

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В самой KBVB ответили на эти обвинения защитой Верхака. "Тренер клуба и тренер сборной – разные роли. Следовательно, критерии для этих двух работ тоже разнятся. Я не вижу в этом проблем", – приводит Het Nieuwsblad слова генерального директора KBVB Питера Боссарта.

Источник также отмечает, что Верхак не знает, кто из тренеров уже отправил своё резюме в KBVB – президент Брюгге не видел этот список, чтобы использовать его для Брюгге.

Кроме того, Брюгге должен выбрать нового тренера гораздо раньше, чем это сделает рабочая группа KBVB, призванная выбрать тренера для сборной Бельгии, в которую входит сам Верхак.

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