"В Бельгии меня устраивало все, кроме собственного игрового времени. Я хорошо влился в коллектив, получал удовольствие от тренировочного процесса. Считаю, что заслуживал больше игрового времени, чем имел.

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Хотя я также понимаю, что когда выбор стоит между воспитанником клуба и арендованным игроком, то всегда в приоритете будет первый.

Как возник вариант с шотландским Хибернианом? С новой командой мне помогли мои агенты и структура «City Group». Некоторое время подумал, но все же решил, что так будет лучше для развития моей карьеры. Сейчас я еще нахожусь в Бельгии, потому что жду получения рабочей визы в Шотландию. Хочу как можно быстрее присоединиться к команде, но еще нужно примерно неделю времени.

Я пока не знаком с целями команды на сезон, но думаю, что это будет борьба за место в зоне еврокубков. Сейчас нужно сфокусироваться на скорейшей адаптации в Хиберниане и постараться максимально помочь команде в новом сезоне. Кроме того, в сентябре нашу молодежную сборную ждут сверхважные матчи со сборной Словакии, поэтому и к ним нужно подойти в полной боевой готовности", – сказал Кухаревич в комментарии FanDay.

Напомним, 21-летний игрок находится на контракте с французским Труа. Прошлый сезон на правах аренды провел в Левене. В начале сентября бельгийский клуб неожиданно разорвал соглашение с украинцем, после чего тот перебрался в шотландский Хиберниан, за который будет выступать до лета следующего года.

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