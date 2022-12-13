Журналисты редакции бельгийского интернет-ресурса Sporza чуть со стульев не попадали, когда связались с лидером конкурса прогнозов, который проходит на сайте. Менеджер архитектурной фирмы Эвелин Ванбрабант набрала самое большое количество баллов среди всех 130 000 участников.

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В частности Эвелин предсказала точные победы сборной Японии над Германией и Испанией со счётом 2:1.

"Я делала ставки наобум, потому что ни черта не смыслю в футболе. С трудом верится, что я лидирую в гонке прогнозистов. Перед ЧМ-2022 я спрашивала у своего парня, какую команду из того или иного матча он считает лучшей. Исходя из его ответов, я делала прогнозы. Кстати, сам парень очень часто ошибался в итоговых результатах", – отметила Ванбрабант.

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