Бельгийская ассоциация футбола (KBVB) намерена продлить контракт с Роберто Мартинесом перед ЧМ-2022 в Катаре.

Вне зависимости от результатов на чемпионате мира в Катаре бельгийская ассоциация футбола намерена продлить контракт главного тренера и технического директора сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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Согласно Het Nieuwsblad, в KBVB довольны работой испанского специалиста и уже начали вести переговоры по поводу продления соглашения.

Ожидается, что стороны придут к соглашению и продлят сотрудничество до поездки на ЧМ-2022.

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