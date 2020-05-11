В Беларуси снова перенесли матч – на этот раз коронавирус задел элиту

Подозрение на COVID-19 у одного из футболистов клуба Высшей лиги заставило белорусских футбольных чиновников подкорректировать расписание соревнований.

Бюро исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола" приняло решение о переносе матча 9-го тура чемпионата Беларуси Минск – Неман, сообщает официальный сайт организации.

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Поединок, который должен был пройти на стадионе Трактор в Минске 15 мая перенесен на более поздний срок. Также 16 мая не состоится перенесенная игра 5-го тура Первой лиги Арсенал (Дзержинск) – ГОБЖД. Дата проведения поединка будет сообщена позже. Данное решение вызвано подозрениями на наличие вируса COVID-19 у футболистов Арсенала и Минска.

Напомним, накануне в едином европейском чемпионате, который проводит матчи в условиях пандемии COVID-19 – белорусской Высшей лиге – выявлено первого инфицированного игрока. Им оказался воспитанник донецкого Шахтера Евгений Чаговец. Команда вынуждена уйти на 2-недельный карантин и временно не будет участвовать в чемпионате.

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