Главный тренер Баварии Томас Тухель убежден, что команда сделала выводы после вылета из Кубка Германии и покажет это в матче с Боруссией Д.

"Очевидно, мы были очень разочарованы. Никто не кричал и не обвинял других. Мы были очень разочарованы, потому что наши цели были четкими. Критику мы должны терпеть. Мы знаем, что делаем. Когда вы приходите в Баварию, то делаете это, чтобы бороться за все трофеи.

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Внутри команды все хорошо, иначе здесь мы не смогли бы продолжать сезон так, как сейчас. Важно, чтобы мы оставались вместе и сохраняли спокойствие. Я – часть команды и большого клуба. Я разделяю ответственность, когда мы выигрываем и когда мы проигрываем.

Против Борусии мы должны играть на грани своих возможностей, демонстрируя свой лучший уровень с первой и до последней минуты. Мы, конечно, едем в Дортмунд, чтобы победить. Я считаю, у нас достаточно качества, формы и духа, чтобы одолеть их", – цитирует Тухеля BeinSport.

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