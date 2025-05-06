"Кейн может покинуть Баварию до завершения контракта? Это не проблема. Кейна в целом очень уважают в команде. Он хорошо ладит со всеми. Харри в расцвете сил и прекрасно акклиматизировался в Мюнхене.

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Предстоящий уход Эрика Дайера из Баварии (переходит в Монако – прим.)? Это напрямую не влияет на Кейна", – приводит слова Фройнда Sky Sport. Добавим, что контракт Харри с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что чемпионство с Баварией стало первым официальным трофеем для Кейна в его карьере (ранее выигрывал Audi Cup в составе Тоттенхэма). Англичанина теперь связывают с возвращением в АПЛ, в частности, в Ливерпуль или Арсенал, якобы 31-летний форвард захочет побить рекорд Алана Ширера по количеству голов (сейчас у Кейна 213 голов, у Ширера – 260).

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