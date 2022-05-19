Похоже, нападающий Баварии продолжит карьеру в Барселоне. Все больше факторов указывают именно на это.

Агент Пини Захави, представляющий интересы 33-летнего поляка, прибыл в Барселону. Израильтянин посетил клубный магазин "сине-гранатовых" в центре города и приобрел 10 футболок Барсы, на которых попросил набить фамилию Левандовски. О визите Захави в Испанию сообщил журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Барселона и Левандовски согласовали условия контракта, – журналист

Это лишь подогрело слухи о неизбежном переходе нападающего сборной Польши в ряды "сине-гранатовых". Стороны уже якобы согласовали детали сотрудничества.

Напомним, после последнего тура Бундеслиги Роберт объявил, что, может быть, больше не сыграет за Баварию. Руководство клуба подтвердило желание форварда уйти, но будет просить за него 35-40 млн евро. Соглашение Левандовски с Баварией рассчитано еще на год.

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