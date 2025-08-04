У Барселоны возникли серьезные проблемы с регистрацией игроков – менее чем за две недели до старта сезона Ла Лиги “блауграна” до сих пор не оформила документы для пятерых исполнителей. Как сообщает Mundo Deportivo, помимо Маркуса Рашфорда, под угрозой остаются также вратарь Жоан Гарсия, юный шведский вингер Руни Бардагжи, голкипер Войцех Щенсны и левый защитник Жерар Мартин.

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Мартин недавно подписал новый контракт и повышен из резерва в первую команду, что требует обязательной регистрации согласно регламенту Ла Лиги. Именно на него рассчитывает Ганс-Дитер Флик как на дублера Алехандро Бальде.

В клубе признают: времени почти не осталось. Первый матч чемпионата – 16 августа против Мальйорки, а на этом фоне Барселона еще не закрыла выход Игнасио Пеньи и Ориоля Ромеу, что блокирует кадровые операции.

Причина трудностей – постоянное давление со стороны финансового фэйр-плей. Клуб полагается на новые источники дохода: среди них – рекламное соглашение с правительством ДР Конго и запуск VIP-мест на стадионе. Один из возможных вариантов – использовать долгосрочную травму Марка-Андре тер Штегена как основание для регистрационной компенсации. Однако президент Жоан Лапорта считает этот сценарий нежелательным, ведь в будущем он может создать дополнительные обязательства.

До старта чемпионата Барселона проведет еще один матч – На этой неделе состоится матч Кубка Жоана Гампера против итальянского Комо.

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