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Барселона не может определиться с новым форвардом – Абидаль и Бартомеу имеют разных кандидатов

17:44 - Читати українською
Барселона не может определиться с новым форвардом – Абидаль и Бартомеу имеют разных кандидатов
Бартомеу и Месси / Marca

Руководство Барселоны не может определиться, кто из звездных форвардов составит компанию Месси и Суаресу в атаке "блаугранас" в следующем сезоне.

Технический персонал во главе с Эриком Абидалем и Рамоном Планесом желает видеть Лаутаро Мартинеса в составе Барселоны, сообщает журналист Франсеск Агилар в своем твиттере.

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Иного мнения относительно трансферного усиления Жозеп-Мария Бартомеу – нынешний президент Барселоны считает приортитетним возвращение Неймара на Камп Ноу.

Напомним, "блаугранас" заняли второе место в Ла Лиге и вылетели на стадии 1/2 финала из Кубка Испании. Единственный трофей, на который Барселона все еще имеет теоретические шансы в этом сезоне – Лига чемпионов.

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