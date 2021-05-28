"В футболе и спорте вообще не существует переходных сезонов. Но нужно уважать тот сезон, который мы провели. Я сказал тренеру, мы сядем и подведем итоги наших выступлений, мы снова встретимся через неделю.

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Мы восхищаемся и уважаем его как профессионала. Однако мы будем говорить с перспективой на будущий сезон. Повторюсь, здесь нет переходных периодов ", – сказал Жоан Лапорта во время пресс-конференции.

Напомним, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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