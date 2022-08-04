"Самое главное – победа. Но пока сыгран только один тайм, предстоит еще второй. Он будет еще тяжелее.

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Удивил ли Луческу составом? Нет. Разве что Цыганков получил травму на разминке, а так этого состава стоило ждать. Зато вышел Караваев и забил гол. Молодец, вторую игру подряд забивает. Было ясно, что Караваев должен выйти. Даже если он не попадает в основной состав, обычно выходит на замену. Главный тренер постоянно находится с командой, он видит и знает, кто в каком состоянии.

Пацаны восстановились после 120 минут в Стамбуле (против Фенербахче, – прим.). Они прошли сборы, физически хорошо подготовились и заслуживали победу. Конечно, хотелось еще один гол забить. Но игра забудется, а результат останется. Самое главное, что получили положительный результат.

Стало ли Динамо фаворитом? Здесь все команды равны. Я полагаю, что даже после победы шансы на проход 50/50. В Австрии Динамо будет гораздо труднее. Будем надеяться, что команда пройдет дальше", – сказал Алиев в комментарии FanDay.

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится 9 августа в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

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