Трагический инцидент произошел в Австралии с молодым футболистом Эриком Биригитти.

Немецкий футболист американского клуба Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии, сообщает El Caso.

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По информации источника, перспективный 21-летний футболист сорвался со скалистого берега в воду. Его практически сразу же унесло течением в море. Когда друзья попытались помочь Эрику, на него напала акула.

Береговую охрану вызвали на помощь после того, как было сообщено о пропавшем 57-летнем Гарри Джонсоне. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то сначала подумали, что нашли именно его. Но вскоре следователи установили, что останки тела принадлежат 21-летнему футболисту.

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