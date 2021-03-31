"Ему будет трудно, ведь на той позиции, на которую он претендует, играет много хороших игроков: и словенец Йосип Иличич, и наш Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук. Есть еще много – Пашалич и другие. Но хорошо, что он уехал.

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Он – достаточно молодой парень, но уже в национальной сборной. Я бы ему советовал сразу учить итальянский язык, без него трудно. Общение в Серии А очень важно. Он выучит. Он – умный парень, ведь понимал, на что идет.

Конечно, будет конкуренция, но ты каждый день будешь играть с топовыми командами. Когда выступаешь за Шахтер, то борешься с Динамо, Зарей и возможно еще с кем-то. А там каждый матч такой. Там будет прогресс", – резюмировал Грозный в комментарии "Футбол 24".

Напомним, Виктор Коваленко перебрался в Италию перед закрытием зимнего трансферного окна и уже успел дебютировать за Аталанту. Произошло этом 21 марта в матче с Вероной, украинец появился на поле на 87-й минуте, заменив Руслана Малиновского.

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