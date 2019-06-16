В Арсенале-Киев были футболисты, которые играли на контору, – Баланюк

Экс-нападающий Арсенала-Киев Денис Баланюк рассказал, что в команде были футболисты, которые играли на контору и ушли зимой.

"Мой сезон в Киеве был очень тяжелым, а иногда и веселым. В команде было много вещей, о которых не говорили вслух. В команде были футболисты, которые играли на контору. Когда это стало известно, они покинули клуб.

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Я бы мог многое рассказать об Арсенале-Киев, но, может быть, позже. Для меня этот год был очень сложным, не хочу возвращаться в Украину для продолжения карьеры. Для меня лучше вернуться в Европу, особенно в Вислу.

Я узнал о партнерах по команде, которые играли на контору, зимой, когда они покинули клуб. В Арсенале-Киев было много забавных моментов. Не хочу слишком много об этом говорить, потому что только друзья поймут всю картину и меня. Но, возможно, когда-то расскажу больше, пока только это.

Я тренировался всю весну, но не играл. Арсенал-Киев – интересный клуб, я получил всего две зарплаты за девять месяцев. Кроме того, я заплатил за экипировку, поэтому ушел в минус за время пребывания в команде. Но я больше не хочу об этом говорить.

С Раванелли мы много говорили каждый день, он мне говорил, что я лучший игрок команды. Но ситуация резко изменилась после серии поражений. Руководство хотело, чтобы Раванелли ушел.

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У меня, Данилы Сагуткина и Юрия Вакулко общий агент – Ивица Пирич. Сейчас он управляет Арсеналом-Киев вместе с Александром Москаленко. И как раз нас троих отправили в команду U-21. Только нас, больше никого. Это был интересный опыт", – сказал Баланюк Onet sport.

Зимой Арсенал-Киев покинули Александр Ермаченко, Алексей Ларин, Максим Фещук, Орельен Нгейитала, Серж Акакпо, Юрий Бушман, Александр Насонов, Алексей Майданевич, Оскар Пирис, Дмитрий Зозуля, Сергей Ситало, Сергей Гринь, Даниил Карась, Максим Прядун, Леонид Акулинин, Кертис Йебли и Сергей Даценко.