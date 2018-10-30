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В Армении состоялась массовая драка во время детского футбольного матча

06:30 280 Читати українською
В Армении состоялась массовая драка во время детского футбольного матча
В Армении состоялась массовая драка на во время детского футбольного матча

Горячую кровь продемонстрировали жители Армении во время футбольного матча между детскими командами.

Во время матча чемпионата Еревана между детскими командами (до 10 лет) Пюник-2-09 и Бананц-1-09 произошла массовая драка, в которой приняли участие дети, родители, тренеры и даже рефери.

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Массовая драка началась с грубого подката от одного из игроков. Сначала в ход пустили кулаки два мальчика, а затем к драке присоединились и другие.

Федерация футбола Армении признала главного тренера команды Бананц-1-09, который первым оскорбил и ударил арбитра, персоной нон-грата, а также обратила внимание полиции на инцидент.

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