Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) изымет из обращения футболку с десятым номером, как только действующий капитан национальной команды Лионель Месси завершит карьеру. В такой способ AFA хочет проявить дань уважения восьмикратному обладателю "Золотого мяча", информирует Voetbal International.

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"Когда Месси завершит карьеру в сборной Аргентины, мы не позволим никому другому носить футболку с этим номером. Это меньшее, что мы можем для него сделать", – заявил аргентинским СМИ президент AFA Клаудио Тапиа.

Месси сыграл за "альбиселесте" 180 матчей, в которых забил 106 мячей. В составе сборной Аргентины Лео выиграл Копа Америка-2021 и ЧМ-2022. В своё время в Аргентине решили не изымать из обращения 10-й номер в честь Диего Марадоны, который в 1986 году привёл национальную команду к победе на ЧМ.

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