Английские клубы страдают из-за массовых случаев коронавируса. Матчи переносят, под угрозой целые туры. Главной причиной кризиса считается новый штамм Omicron, против которого рекомендуют получать бустерную дозу вакцины.

Клубы АПЛ решили не переносить праздничный тур – Ливерпуль оказался в оппозиции

Однако в АПЛ далеко не все игроки вакцинировались двумя базовыми прививками. Как сообщает журналистка Мелисса Редди, только 77% получили две дозы, 84% – одну дозу. Катастрофические показатели по сравнению с другими топ-лигами.

Процент футболистов, прошедших полный курс вакцинации:

Серия А – 98%

Лига 1 – 95%

Бундеслига – 94%

Ла Лига – 90%