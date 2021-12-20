В АПЛ самый маленький процент вакцинированных игроков среди топ-лиг
Английские клубы страдают из-за массовых случаев коронавируса. Матчи переносят, под угрозой целые туры. Главной причиной кризиса считается новый штамм Omicron, против которого рекомендуют получать бустерную дозу вакцины.
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Однако в АПЛ далеко не все игроки вакцинировались двумя базовыми прививками. Как сообщает журналистка Мелисса Редди, только 77% получили две дозы, 84% – одну дозу. Катастрофические показатели по сравнению с другими топ-лигами.
Процент футболистов, прошедших полный курс вакцинации:
Серия А – 98%
Лига 1 – 95%
Бундеслига – 94%
Ла Лига – 90%
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