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В АПЛ игрокам будут давать желтую карточку за выпрашивание видеоповтора

15 мая 16:25 60 Читати українською
В АПЛ игрокам будут давать желтую карточку за выпрашивание видеоповтора
Арбитры АПЛ / Reuters

Первый опыт использования видеоповторов в Англии будет иметь определенные особенности.

Игрокам запретят жестами просить арбитра просмотреть видеоповтор спорных моментов, сообщает Daily Mail.

Руководители судейского корпуса не хотят, чтобы игроки оказывали давление на арбитров и просили их просматривать эпизод без надобности. Видеоасистенты главного судьи в течение всего матча будут следить за всеми эпизодами и докладывать ему через наушник о возможных нарушениях.

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Игроки и тренеры АПЛ были предупреждены о том, что футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор жестом, изображающим экран, будут наказаны карточками.

Напомним, Англия стала одной из последних стран в Европе, где разрешили использование видеоасистента рефери.

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Англия АПЛ Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR)
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