В АПЛ игрокам будут давать желтую карточку за выпрашивание видеоповтора

Первый опыт использования видеоповторов в Англии будет иметь определенные особенности.

Игрокам запретят жестами просить арбитра просмотреть видеоповтор спорных моментов, сообщает Daily Mail.

Руководители судейского корпуса не хотят, чтобы игроки оказывали давление на арбитров и просили их просматривать эпизод без надобности. Видеоасистенты главного судьи в течение всего матча будут следить за всеми эпизодами и докладывать ему через наушник о возможных нарушениях.

Тоттенхэм – Ливерпуль: стал известен арбитр финала Лиги чемпионов

Игроки и тренеры АПЛ были предупреждены о том, что футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор жестом, изображающим экран, будут наказаны карточками.

Напомним, Англия стала одной из последних стран в Европе, где разрешили использование видеоасистента рефери.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ