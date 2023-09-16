"В Англии такое бы не свистели": Мюллер возмущен роковым пенальти в ворота Баварии
Нападающий Баварии Томас Мюллер оценил судейство в матче против Байера (2:2).
Мюнхенцы упустили победу из-за пенальти в компенсированное время. Арбитр Даниэль Шлагер сначала не зафиксировал фол Дэвиса против Хофманна, но после просмотра повтора указал на "точку".
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"Это очень, очень "мягкий" пенальти. В Англии такое бы не свистели. Давайте играть в футбол! Если за такое продолжат ставить пенальти, то их станет значительно больше в нынешнем сезоне", – цитирует Мюллера Bayern & Germany.
Напомним, для Баварии и Байера это были дебютные потери очков в чемпионате, но они точно останутся лидерами таблицы после 4 тура.
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