"В Англии так просто никто не играет, даже если ты с фамилией Шевченко": Маркевич о сыне президента УАФ
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал приглашение форварда Уотфорда U-21 Кристиана Шевченко в состав сборной Украины U-20 на чемпионат мира 2025 года.
– Обычно победный состав не меняют. Как думаете, Михайленко прибегнет к ротации?
– Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру.
– А как же Кристиан Шевченко, что зря сына президента УАФ вызвали в сборную? Рассчитывает на него Михайленко, или его вызвали под сине-желтые знамена ради галочки?
– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако я думаю, что у него хороший уровень, он же не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, даже если ты с фамилией Шевченко или с любой другой, – сказал Маркевич в интервью Украинскому футболу.