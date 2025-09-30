– Обычно победный состав не меняют. Как думаете, Михайленко прибегнет к ротации?

– Думаю, что нет. Выйдут те же одиннадцать ребят в старте, что и на первую игру.

Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой: "Ребята должны понять одну вещь"

– А как же Кристиан Шевченко, что зря сына президента УАФ вызвали в сборную? Рассчитывает на него Михайленко, или его вызвали под сине-желтые знамена ради галочки?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако я думаю, что у него хороший уровень, он же не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, даже если ты с фамилией Шевченко или с любой другой, – сказал Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Панама U-20 – Украина U-20: анонс матча ЧМ-2025