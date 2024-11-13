Глава Судейской комиссии Англии (PGMOL) Ховард Уэбб признал, что Дэвиду Куту не следовало назначать 11-метровый в ворота Манчестер Юнайтед в матче с Вест Хэмом (1:2) в матче 9 тура АПЛ.

Матч между Вест Хэмом и Манчестер Юнайтед, казалось, завершился вничью, пока VAR в компенсированное время не дал главному арбитру Дэвиду Куту подсказку о необходимости назначить пенальти в ворота "красных дьяволов" якобы за фол Маттейса де Лигта. Гол Боуэна вывел Вест Хэм вперёд, и после этого поражения боссы Манчестер Юнайтед уволили Эрика Тен Хага с поста главного тренера команды.

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Однако глава Судейской комиссии Англии (PGMOL) Ховард Уэбб признал, что назначить пенальти в ворота МЮ было ошибкой. "Я думаю, что это была неправильная интерпретация VAR. По моему мнению, ему не следовало вмешиваться в это. Это была ситуация, когда мы должны были поддержать решение, принятое на поле. Оглядываясь назад, я не думаю, что это должен был быть пенальти", – честно признался Уэбб в эфире Sky Sports.

Напомним, что на днях Дэвид Кут попал в центр скандала после того, как в Интернете появилось видео, на котором он оскорбляет Ливерпуль и Юргена Клоппа.

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