Уолтон и Хершем сумел перевернуть игру с Дорчестером за несколько минут, спасшись от поражения.

Южная лига, 3-й тур

Дорчестер – Уолтон и Хершем – 3:3

Голы: Паркер, 35, Смит, 45, 57 – Паркс, 90+2, Пауэлл, 90+4, Хубинец, 90+5

Невероятный матч состоялся в Премьер-дивизионе Юга в Англии. Дорчестер принимал Уолтон и Грэшем. Хозяева упустили победу, которая почти была в кармане за три минуты.

Дорчестер до 60 минуты оформил три мяча в ворота соперника. Ворлтон и Хэршем начал камбэк в добавленное время. Сначала Паркс забил на 90+, через две минуты Пауэлл сократил отставание, а Хубинец принес ничью своей команде.

К слову, Даниил Хубинец, похоже, имеет украинские корни. Впрочем, на сайте Уолтона и Грэшема не указана национальность игрока