Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала Мохамеда Салаха игроком года. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ сезона 2024/25. В прошлом сезоне египтянин провел 38 игр в чемпионате и отметился 29 голами и 18 результативными передачами.

Салах переписал историю АПЛ – уникальное достижение египтянина

В то же время лучшим игроком последнего розыгрыша Чемпионшипа был признан голкипер Бернли Джеймс Траффорд, который этим летом вернулся в Манчестер Сити. Он провел 45 матчей в чемпионате, 29 из которых были "сухими".