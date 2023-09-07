– В последнем матче с Брентфордом вы пропустили на последних минутах (2:2)...

– Это футбол, здесь надо выкладываться на максимум, где бы ты ни был: в Англии или Украине. Все бывает, могли также выиграть, могли проиграть. Будем двигаться дальше, потому что впереди еще много тяжелых матчей - надо брать свои очки.

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– В команде довольны стартом сезона?

– Конечно, нет, хотелось бы набрать очки, но понимаем, что соперник также где-то был возможно выше классом, поэтому трудно играть. Но все понимают, что еще есть шанс набрать свои очки. Не то, что шанс есть, а так и будет.

– В Брентфорде есть Егор Ярмолюк, который уже почти подобрался к основе...

– Да, общался с ним перед матчем. Пожелал удачи в сезоне. Это английский футбол - здесь нужно терпение. Пример - это Александр Зинченко. Футболистам сначала надо хорошо адаптироваться, понять игру и уже потом, когда будешь выходить, то будешь выполнять работу на 100%.

– А с другими нашими ребятами в АПЛ общаешься или все же далековато?

– Да, немного общаюсь, но конечно они немного далеко. Да и график такой, что фактически нет времени.

– Втянулся уже в этот насыщенный английский график?

– Все хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально надо хорошо готовиться.

– Из-за большой интенсивности нужно быть хорошо готовым функционально?

– Ну, во-первых, да. Но и морально тоже. Нельзя отлучаться ни на одну секунду. Потому что достаточно высокий темп и надо быть сосредоточенным каждое мгновение. Если ты с мячом, ты можешь сразу его потерять, потом контратака и... Тебе нужно всегда думать о твоей позиции на поле и многом другом.

– Чувствуешь свой прогресс?

– Я не так много игр сыграл, но конечно почувствовал это на тренировке, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще, – сказал Забарный в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в текущем сезоне Илья провел за Борнмут 4 матча, результативными действиями не отличался.

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