"Я не буду оригинален: конечно, это огромный шаг вперед для Виталия. Попасть из рядового по европейским меркам чемпионата (УПЛ) в сильнейшую лигу мира — об этом можно только мечтать. Теперь очень многое будет зависеть от доверия к Миколенко главного тренера Эвертона Рафаэля Бенитеса.

Эвертон презентовал Миколенко собственным болельщикам на Гудисон Парк

Помнится, сначала наш Александр Зинченко имел проблемы в Манчестер Сити, даже собирался его продавать или отдавать в аренду. Однако, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола всегда поддерживал украинского защитника, тот добавил, и сейчас все чаще слышит о себе приятные отзывы.

Миколенко нужно помнить, что времени на раскачку у него нет. Это не чемпионат УПЛ, где легионерам дают полгода на адаптацию. В Англии нужно сразу доказывать свою профпригодность. Важно, чтобы Виталий как можно быстрее стал в Эвертоне, остается надеяться, что с коммуникацией проблем не возникнет.

Несмотря на свой молодой возраст, у Миколенко уже немалый опыт выступлений в Лиге чемпионов в составе Динамо и в поединках чемпионатов мира и Европы за национальную сборную Украины. Это должно стать ему весомым подспорьем в Эвертоне. Согласен, в игре в обороне против креативных нападающих Миколенко не безгрешен. Но надеюсь, что перед отъездом в Англию он качественно поработал над ошибками.

Не все украинские футболисты, выступавшие или играющие в АПЛ, требовали здесь призвания. Хочется верить, что Миколенко благодаря отличным физическим данным, желанию действовать из-за "не могу", нестандартного решения, это удастся", - рассказал Михалик в комментарии meta-ratings.

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