В Англии нашли оригинальный способ восстановить матчи со зрителями – фанаты АПЛ будут не в восторге

Теперь перед посещением стадиона придется еще посетить медицинское учреждение.

АПЛ может ввести использование перед матчами специальных аппаратов, которые будут показывать наличие коронавируса у игроков и персонала команд перед матчами, сообщает Mirror.

АПЛ официально отложила возобновление чемпионата

А для болельщиков планируют разработать "паспорт здоровья", по которому фаны смогут покупать билеты. Документ будет фиксировать данные о наличии коронавируса у каждого посетителя стадиона.

Напомним, до конца нынешнего сезона АПЛ осталось провести 9 туров.

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