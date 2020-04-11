В Англии нашли оригинальный способ восстановить матчи со зрителями – фанаты АПЛ будут не в восторге

Лига чемпионов — 13:00 115
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Динамо покоряет Данию – уникальные кадры начала большого пути команды-звезды Лобановского
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Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 371
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Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера ДинамоРоссия — 10 апр 1019
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Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцуАнглия — 10 апр 530
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Хто вибив Динамо із Кубка чемпіонів, а кого вважали геєм? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 10 апр 260