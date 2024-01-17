"В Англии меня ценили больше": Тухель пожаловался на отношение к его персоне в Бундеслиге
Главный тренер Баварии Томас Тухель считает, что его недооценивают в Германии.
"Как чувствую себя в Германии? Это простой вопрос. У меня такое ощущение, что в Германии мы очень критически относимся друг к другу, особенно в отношении игроков и тренеров.
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Это не только мой случай. Создается определенное представление, и от него трудно уйти. Да, я чувствовал, что в Англии меня ценили больше", – цитирует специалиста Sport.es.
Напомним, Томас Тухель возглавил Баварию в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы завоевали титул чемпиона Германии. Сейчас команда Тухеля находится на втором месте с 41 баллом. От Байера Бавария отстает на четыре пункта.
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