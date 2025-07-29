28 июля состоялось заседание комитета, во время которого рассматривался вопрос способности Моркама выполнять финансовые обязательства в сезоне 2025/26. По итогам заседания клуб был исключен из Национальной лиги Англии, а также из Кубка Национальной лиги из-за финансовых проблем. Помимо этого, "раки" получили запрет на регистрацию новых футболистов.

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Следующее заседание комитета запланировано на 20 августа. Тогда будет повторно рассмотрен вопрос о возможности сохранения членства клуба в лиге, если он выполнит необходимые условия для этого. Отметим, что до 20 августа Моркам должен был бы сыграть 3 матча в Национальной лиге – 5-м дивизионе английского футбола.

Предыдущий сезон команда завершила на 24-й строчке турнирной таблицы Лиги 2 (четвертого дивизиона) и впервые за 18 лет должна была выступать в Национальной лиге.

Напомним, что в пятом дивизионе выступают как профессиональные клубы, так и полупрофессиональные.

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