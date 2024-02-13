Ковентри Сити победил Миллволл в 31-м туре Чемпионшипа со счетом 2:1. Во время празднования одного из голов произошла спорная ситуация с участием защитника Милана ван Эвийка.

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Нидерландец поднял руку вверх, а два пальца другой руки поместил над губой. Фото с празднования футболиста опубликовали в официальных соцсетях клуба. Фанаты сразу увидели сходство между празднованием нидерландца и жестом нацистов. Игрок прокомментировал фотографию: "Я соединил два празднования. Пожалуйста, не воспринимайте это оскорбительно". В конце концов Ковентри Сити, как сообщает Meczyki, решил удалить спорное фото. Клуб опубликовал фотографию, на которой ван Эвийк держит руки в форме сердца.

Напомним, Конверти Сити сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа с 47 очками. От Лестера, который идет на первом месте, команда отстает на 28 пунктов.

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