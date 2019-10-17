В Англии игрок забил гол головой со своей половины поля – комментатор потерял дар речи

Недаром Англию называют родиной футбола, здесь происходят настоящие чудеса игры миллионов.

В региональной лиге Англии Юнайтед оф Манчестер принимал Басфорд Юнайтед.

Игроки жестоко избили болельщиков после матча – безжалостный ровенский футбол

При ничейном результате (1:1) на 62-й минуте встречи защитник хозяев выбил мяч в центр поля, где игрок соперника выпрыгнул и нанес удар головой. Мяч с бешеной скоростью полетел в сторону ворот гостей, дезориентировал голкипера и залетел в сетку.

В итоге этот гол помог Басфорд Юнайтед одержать победу (3:1).