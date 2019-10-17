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В Англии игрок забил гол головой со своей половины поля – комментатор потерял дар речи

07:30 175 Читати українською
В Англии игрок забил гол головой со своей половины поля – комментатор потерял дар речи
Фото Басфорд Юнайтед

Недаром Англию называют родиной футбола, здесь происходят настоящие чудеса игры миллионов.

В региональной лиге Англии Юнайтед оф Манчестер принимал Басфорд Юнайтед.

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При ничейном результате (1:1) на 62-й минуте встречи защитник хозяев выбил мяч в центр поля, где игрок соперника выпрыгнул и нанес удар головой. Мяч с бешеной скоростью полетел в сторону ворот гостей, дезориентировал голкипера и залетел в сетку.

В итоге этот гол помог Басфорд Юнайтед одержать победу (3:1).

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