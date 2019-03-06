В Англии форвард забил феноменальный гол в стиле Ибрагимовича – видео дня

Нападающий Дерби Каунти Мэйсон Беннетт забил роскошный гол в ворота Уигана в 33-м туре Чемпионшипа.

Форвард "баранов" забил невероятный гол через себя, который помог подопечным Фрэнка Лэмпарда победить со счетом 2:1. Этот забитый мяч стал лишь 2-м голом в 21-м матче Мейсона.

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Немало болельщиков стали говорить, что этот гол будет претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Награду вручают игроку, который смог забить красивый гол по итогам года.

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