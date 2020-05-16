"В 90-х можно было схватить за детородный орган": Кривцов раскрыл секрет игры против Роналду

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов признался, что не заметил у Криштиану Роналду слабых сторон.

"Он – габаритный футболист. В первом матче, когда я играл против него, было около 19 угловых. Это настораживало. Тем более, что он выпрыгивает в космос, его макушка возле спутников.

Кривцов откровенно оценил вероятность перехода в Динамо после Шахтера

Что делать, чтобы он не прыгал? Как-то пытаться блокировать, плотнее держать. Это в 90-х можно было схватить за детородный орган и держать крепче. А с VAR, к сожалению, уже даже не ущипнешь. Надо стараться играть в корпус, сбить его с направления. Если ты на скорости бежишь, нужно немного подтолкнуть, поставить корпус и заблокировать, чтобы сбить с движения.

Я – фанат Роналду, мне нравится его игра. Но когда ты выходишь на поле, то понимаешь, что это твой соперник. Или ты, или тебя. Надо играть за цвета клуба, сборной. На поле ты не думаешь, кто он такой, сколько он стоит, сколько голов забил. Но с опаской к нему относишься, понимаешь, где его сильные и слабые стороны. Хотя слабых я у него не нашел. Этот человек – живая легенда", – цитирует Кривцова Tribuna.com.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1