Барселона представила 26-летнего защитника. Кристенсен поцеловал эмблему клуба, пожонглировал мячом и торжественно подписал контракт с президентом Лапортой.

Барселона официально подписала Кристенсена, прописав безумную клаусулу

"В 8 лет я записал свои мечты на листочек. Одной из них была Барселона. Я всегда мечтал играть за Барсу. Нравится их футбол. Пике – легенда. У нас будет здоровая конкуренция", – сказал Андреас на презентации.

Соглашение Кристенсена с "блаугранас" рассчитано на 4 года, в нем прописана клаусула в 500 миллионов евро. Датчанин достался Барселоне бесплатно, ведь его контракт с Челси истек.

Andreas Christensen is officially a Barcelona player ️ pic.twitter.com/exoE7G7xGn — B/R Football (@brfootball) July 7, 2022

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі