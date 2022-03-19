"В 2014 году мы с женой переехали из Донбасса в Полтаву. Думали, что сбежали от войны. Но она догнала нас и здесь. С одной войны на другую...

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Из Полтавы никуда уезжать не будем. Так решили. Одна из причин – здоровье. У меня давление и артрит. У жены большие проблемы с позвоночником, она долгую дорогу любым видом транспорта не перенесет.

От всего происходящего очень больно. Трудно говорить и думать об этом. Хорошего вижу мало. Надеюсь на ВСУ и Боженьку. В конце концов, в Полтаве сравнительно спокойно. Много людей из Харькова. Какая-никакая жизнь идет.

Зимой около полутора месяцев отдыхали с супругой в Египте. Прекрасно провели время, отличный был отпуск. Каждый день смотрели новости по телевизору – украинские каналы и российские. И каждый день негодяй говорил: «Никакой войны не будет, Россия никогда не нападет на Украину». А вот оно, как вышло! 21 февраля вернулись в Полтаву, а через три дня..." – сказал Грачев в комментарии FanDay.

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