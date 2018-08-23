"В 12-13 лет болел за Шахтер и Динамо": Александр Денисов – о футбольных симпатиях, работе на радио и опыте в США

Генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов дал эксклюзивное интервью порталу Donjetsk.com. "Футбол 24" выбрал вашему вниманию самое интересное.

Об учебе

Примерно полгода я провел в Днепре – поступил в горный институт. Но мне понадобилось совсем немного времени, чтобы понять: я – не горняк, в смысле – не маркшейдер. И вот в 1991-м, убедившись в этом, я оказался в Донецке. А тут как раз появилась Академия управления. Я оформил перевод – и стал учиться в этом передовом учебном заведении.

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Я с товарищем стал первым, кто защитил диплом на английском. Благодаря тому, что я смог пожить в США и получить там реальную языковую практику. На предпоследнем курсе я четыре месяца был в молодежном лагере, где полностью погрузился в языковую среду. Поэтому в Донецк приехал с очень хорошим английским.

О работе и увольнении с радио

Я пришел на "Радио Да" и сказал, что хочу работать диджеем. Я еще в США проникся глубокой симпатией к работе коммерческих радиостанций. Меня восхищали прямые эфиры, которые там вели, нравилась музыка, которую там ставили. Кстати, с собой из США я привез солидную коллекцию – около 100 компакт-дисков. Помимо прочего, это был и надежный актив – в среднем CD стоил 15 долларов. А на эти деньги в 1996-м можно было спокойно прожить месяц. И у меня бывали такие моменты в жизни, что приходилось продавать несколько дисков, чтобы дотянуть до зарплаты. В общем, я оказался на "Радио Да" – и слава Богу!

И тут должен сказать спасибо родителям, которые никак не препятствовали моему выбору. Папа у меня был дирижер-хормейстер, а мама – завуч в школе. Таких интеллигентных семей в городе суровых профессий – по пальцам пересчитать.

Сейчас работа диджея сводится к паре фраз и прогнозу погоды, как кукушка в часах. А тогда это было творческое занятие. В то время от диджея требовалось умение красиво подвести к песне, остро пошутить, иметь собственный музыкальный вкус. Это были звезды, которых знали поименно.

Но нельзя сказать, что все шло гладко. Со временем директору перестал нравиться мой тембр голоса – ему хотелось что-то более солидное. И музыка, которую я ставил, ему тоже была не по душе.

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Надо сказать, что в музыкальном плане "Радио Да" работало совершенно неформатно. Существовал обязательный плейлист – новинки, которые надо было ставить в любом случае. Но между ними каждый ведущий добавлял что-то от себя, ориентируясь исключительно на свой музыкальный вкус. И получалась веселая смесь. Мой коллега мог постоянно ставить диско 70-х, а я наоборот – альтернативный рок. У меня в эфире могла играть "Нирвана", что было абсолютным шоком для народа, слушавшего в основном шансон. И начальство это тоже нервировало.

В итоге меня уволили. Но через несколько дней вернули, потому что за это время уволили директора. Собственник понял, что надо спасать ситуацию и включился в процесс.

О начале работы на ТРК Украина

Друзья сообщили мне, что у Бориса Колесникова возник интерес к моей персоне. Была назначена встреча. Я шел туда не без волнения – еще бы, такой уровень. Мне еще не приходилось общаться с главой облсовета. Думал, что мне уделят максимум минут 15-20.

Но как-то с самого начала разговор задался и пошел очень легко. Чувствовалось, что он глубоко в футбольной теме, и ему близок мой взгляд на многие процессы в этом мире. Так незаметно пролетели, кажется, часа три. И к концу нашего разговора решение было принято. Он сказал мне: "Готовься к эфиру!"

О Динамо и Шахтере

В 12-13 лет болел и за Шахтер, и за Динамо, не проводя между ними разделительной черты. Вот кого я точно не любил, так это Спартак и ЦСКА как московские клубы. А вот антагонизма Шахтера и Динамо не существовало в моем сознании – да и, наверное, вообще в тогдашней реальности. Но, конечно, когда они играли друг с другом, болел за Шахтер.

Пиком моего боления был, безусловно, первый сезон Шахтера в Лиге чемпионов, когда мы увидели такие команды, как Лацио и Арсенал, когда победили пражскую Спарту в принципиальном матче за третье место в группе. Честное слово – это вспоминается столь же ярко, как Чемпионат мира-86 и подвиги Марадоны.

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