"Быть на вершине – это замечательное чувство, но, возможно, завтра мы снова будем вторыми и, честно говоря, это не станет проблемой для меня. Я просто доволен эволюцией.

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Люди не ждут, что через год после нашего приезда сюда команда будет бороться за чемпионство. Мы не боремся за титул, мы лишь боремся за победу в каждом матче. Но мы будем и проигрывать поединки, и играть вничью.

Но сегодняшний ужин будет хорошим и расслабленным. Я посмотрю Атлетико – Барселона и буду спать как ангел. И не проблема, если Лестер победит и мы снова станем вторыми", – цитирует Моуринью BBC Sport.

Напомним, что "шпоры" обыграли Манчестер Сити благодаря голам Сон Хын Мина и Джованни Ло Чельсо.

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