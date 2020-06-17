"Уже заказал футболку с 9 номером": Бетао поразил бомбардирскими навыками на тренировке

Защитник Аваи Бетао попробовал свои силы в завершающей стадии атак – игроку могут позавидовать некоторые форварды.

На тренировке Аваи Бетао попробовал себя в роли нападающего, чем поделился в своем Instagram.

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У бразильца есть неплохие задатки для игры на острие атаки – сначала ему удался классный удар с лету в девятку ворот, а затем он уже головой переправил мяч в ворота. "Я уже заказал себе футболку с 9 номером, чтобы увеличить конкуренцию. Дилемма для тренера", – подписал видео Бетао.

К слову, Бетао выступал за Динамо с 2008 по 2013 годы, а также возвращался в Киев на полгода в 2015-м. Сейчас защитник выступает за бразильский Аваи.

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