toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СЕРГЕЙ РЕБРОВ БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ

"Уже заказал футболку с 9 номером": Бетао поразил бомбардирскими навыками на тренировке

13:30 62 Читати українською
"Уже заказал футболку с 9 номером": Бетао поразил бомбардирскими навыками на тренировке
Бетао / CBN Diário

Защитник Аваи Бетао попробовал свои силы в завершающей стадии атак – игроку могут позавидовать некоторые форварды.

На тренировке Аваи Бетао попробовал себя в роли нападающего, чем поделился в своем Instagram.

Бетао сообщил, что заболел коронавирусом

У бразильца есть неплохие задатки для игры на острие атаки – сначала ему удался классный удар с лету в девятку ворот, а затем он уже головой переправил мяч в ворота. "Я уже заказал себе футболку с 9 номером, чтобы увеличить конкуренцию. Дилемма для тренера", – подписал видео Бетао.

К слову, Бетао выступал за Динамо с 2008 по 2013 годы, а также возвращался в Киев на полгода в 2015-м. Сейчас защитник выступает за бразильский Аваи.

"Динамо дало мені шанс": чемпіонські правила життя Сергія Реброва

blog_ava
Минай – Динамо: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины
08:00
475
Теги
Мир Видеоновости Бразилия Аваи Аваи Эберт Уильям Амансиу Бетао Эберт Уильям Амансиу Бетао
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
55
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук